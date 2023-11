Conte agita le acque: faccia a faccia Allegri-Juve, le ultime

Avanti tutta in casa Juventus, all’orizzonte c’è la delicata partita con la Fiorentina da affrontare domenica sera.

Una partita che non sarà affatto semplice, considerando il valore dei viola che finora hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per lottare per posizioni importanti. Servirà dunque una gara perfetta se si vorranno portare a casa i tre punti.

Missione complicata ma non impossibile, stimolante perché potrebbe portare ad un successo che alimenterebbe i sogni di alta classifica della Juventus. L’obiettivo principale fissato da Allegri è la conquista almeno del quarto posto, ma i tifosi ovviamente sognano quello scudetto che a Torino non si festeggia da tanto tempo. Molto dipenderà da come finirà l’anno solare dei bianconeri ma anche da quel che succederà a gennaio. Con Giuntoli sempre vigile sul mercato per regalare all’allenatore qualche volto nuovo, soprattutto in mezzo al campo dove al momento c’è la maggiore necessità.

Juventus, Allegri indica la linea da seguire: colpi attesi a gennaio

A proposito di Allegri, ieri ha fatto clamore la visita di Antonio Conte a Vinovo. L’ex centrocampista bianconero è andato a far visita alla Next Gen allenata dall’ex compagno di squadra Paolo Montero. Ma è chiaro che rivederlo così vicino alle vicende di casa Juve ha alimentato un chiacchiericcio e un ventaglio di ipotesi per il futuro.

Conte ormai da tempo viene indicato come possibile successore di Allegri, seppur il tecnico sia legato al club da un lungo contratto. Proprio per questo motivo, come scrive Il Corriere dello Sport, il livornese ha inteso chiarire la sua posizione indicando al club la linea da seguire per i prossimi mesi. Sono attesi rinforzi, questo si sa, e specie in mezzo al campo. Dove tra i nomi graditi all’allenatore ci sono quelli di due due giovani come Sudakov e Khephren Thuram. Eventuali colpi con i quali il centrocampo della Juventus sarebbe sistemato per anni.