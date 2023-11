Fiorentina-Juventus, Allegri svela tutto

Fiorentina-Juventus, Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa in vista del match di domani. Ecco tutte le sue parole

Una partita importante. Troppo. Un vero e proprio banco di prova per la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata dopo le due vittorie contro il Milan e contro il Verona a piazzare la terza affermazione di fila contro la Fiorentina.

Non sarà per niente semplice per svariati motivi: la squadra di Italiano è forte, e su questo non ci possono essere discussioni, arriva dopo due sconfitte di fila in campionato contro Empoli e Lazio, e poi ci sarà un Franchi che, come al solito, sente troppo questo match. Insomma, servirà una Juve attenta, concentrata, forte mentalmente e anche fisicamente. Intanto Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa appunto in vista del match di domani. Andiamo a scoprire insieme le sue parole.

Fiorentina-Juventus, le parole di Allegri

“È molto probabile che sposterò McKennie a destra”.

Su Cambiaso: “Ora che manca Weah e Cambiaso può giocare anche a destra. Ora senza Weah, Cambiaso o Iling potrebbero fare anche il centrocampista”.

“Kean è in un buon momento – ha detto Allegri – è cresciuto fisicamente, tecnicamente, ma soprattutto mentalmente. Non ho ancora deciso oggi pomeriggio ci sarà l’ultimo allenamento e poi deciderò”.

“Volevo solo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione” ha detto anche il tecnico toscano, toccato ovviamente da quello che è successo nella sua Regione.

“Non devo dare i consigli a Chiesa e Vlahovic – ha detto sulle parole di Prandelli – l’importante è che si mettano a disposizione della squadra. Quello che abbiamo fatto fino ad ora non basta per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di giocare la Champions”.

“Correre tanto e parlare poco. Dobbiamo tenere un basso profilo” è stato il monito di Max.

“De Sciglio credo tra un mesetto potrà allenarsi con la squadra. È più probabile che rientri prima Alex Sandro che Danilo”. Sulla questione rinvio Allegri ha detto questo: “Ci sono organi competenti che fanno le proprie valutazioni. Noi oggi ci alleniamo e poi partiamo per Firenze”.