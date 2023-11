Rinvio Fiorentina-Juventus: annuncio UFFICIALE

Rinvio Fiorentina-Juventus, c’è il verdetto ufficiale sul match di domani sera previsto al Franchi. Ecco le novità arrivate proprio in questi minuti

Ovviamente non sono i tifosi a decidere se un match debba essere rinviato o meno, ma il comunicato di ieri dei gruppi organizzati della tifoseria viola hanno fatto capire che, da quelle parti, preferirebbero che il match di domani sera venisse rinviato.

Ci sarebbero, oltre alla vicinanza ai familiari colpiti dai lutti derivati dal maltempo (ci uniamo con enorme cordoglio) anche dei problemi di ordine pubblico, con una viabilità messa in crisi da quello che è successo. Insomma, non è un bel momento per Firenze e per la Toscana tant’è che sono state rinviate anche le partite dei campionati dilettanti. Una decisione quindi sotto questo aspetto è stata già presa. Così com’è stata presa quella che riguarda il big match di questa giornata di campionato. Ecco il verdetto su Fiorentina-Juventus.

Rinvio Fiorentina-Juventus, commento ufficiale

In questi minuti infatti è arrivato il commento ufficiale da parte del presidente della Regione Toscana Giani, che di fatto ha chiuso il discorso.

“La Curva Fiesole non vuole che si giochi la partita con la Juventus? Non mi voglio prestare a opinioni su argomenti che adesso non sono prioritari – ha detto ai microfoni di Radio Bruno -, però la curva Fiesole in questi momenti, comunque vada a finire la vicenda, ha dimostrato una posizione di grande buon senso”. “Mi sento orgoglioso di chi vive come questi ragazzi l’identità della città non pensando solo a quello che è lo scopo per cui sono aggregati – ha proseguito Giani -. Il tifo della Fiorentina dimostra affetto e partecipazione all’impegno di chi sta operando in una condizione di emergenza. Mi sento orgoglioso della Curva Fiesole”.