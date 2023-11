Accordo trovato fino al 2027: colpo di scena Antonio Conte

Accordo trovato fino al 2027: in questo modo una delle possibili destinazioni di Antonio Conte non è più libera. Un’era che continua

Ci sono molti allenatori liberi sul mercato in questo momento. Ma uno su tutti è quello che fa più parlare: Antonio Conte. L’ex Tottenham, da un poco fermo per scelta personale, dopo essere stato accostato fortemente alla panchina del Napoli nelle scorse settimane è rimasto in attesa della chiamata giusta. Che ancora non è arrivata.

Siamo certi di una cosa, comunque: il prossimo anno Conte tornerà ai nastri di partenza. E non è detto che non possa essere alla Juventus, soprattutto se Massimiliano Allegri non dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali. Anzi, l’obiettivo stagionale, quella qualificazione alla prossima Champions League che i bianconeri il prossimo anno devono giocare per ovvi motivi. Economici e tecnici. Insomma, di un possibile ritorno di Conte in bianconero se ne parla, eccome. E, inoltre, siccome Marca ha riportato un accordo tra Simeone e l’Atletico Madrid, una panchina accostata al pugliese, fino al 30 giugno del 2027, possiamo tranquillamente affermare che, se la Juve ha davvero in mente di riportare in Italia il tecnico, ha una concorrente in meno in questa corsa. Discorsi che ovviamente, nel caso, verranno fatti solamente al termine della stagione. Adesso l’unica cosa certa è che il Cholo rimarrà sulla panchina dei Colchoneros anche nelle prossime annate.