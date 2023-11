Il Barcellona lo sta regalando alla Juventus: la ‘chiusura’ è definitiva

Calciomercato Juventus, novità importanti per quanto concerne il futuro del giocatore, ecco cosa può succedere.

Il mercato dei trasferimenti nel mondo del calcio è sempre un periodo di grande incertezza e decisioni cruciali. Nel caso del Barcellona, ci sono alcune questioni contrattuali che sono al centro dell’attenzione, in particolare per due giocatori chiave: Marcos Alonso e Sergi Roberto.

Entrambi i calciatori hanno rinnovato i loro contratti con il Barcellona, ma solo per una stagione, con la possibilità di estendere di un altro anno. Tuttavia, sembra che il club catalano stia prendendo in considerazione la decisione di non prolungare ulteriormente il loro contratto al di là di giugno.

Sergi Roberto: occasione oro a gennaio dal Barcellona

Sergi Roberto, noto per la sua versatilità e la sua dedizione alla squadra, ha visto il suo tempo in campo ridursi considerevolmente in questa stagione. L’acquisto di Íñigo Martínez e il ruolo crescente di Balde hanno influenzato il suo spazio nella squadra. Anche Marcos Alonso, un difensore centrale utilizzato come terzino sinistro, ha visto una diminuzione del suo coinvolgimento a causa del carico di gioco di Balde. Tuttavia, il futuro di Marcos Alonso potrebbe essere rivalutato più avanti nella stagione, data l’importanza di avere alternative difensive di qualità. La decisione finale sul futuro di entrambi i giocatori verrà presa dopo la chiusura del mercato di gennaio. Questo permetterà al Barcellona di valutare attentamente le opzioni disponibili e le prestazioni dei giocatori nelle prossime settimane, come sottolineano anche dal portale estero ‘Sport’. Tuttavia, sembra che la possibilità di un rinnovo sia legata a una sostanziale riduzione del salario dei giocatori.

In definitiva, il futuro di Marcos Alonso e Sergi Roberto al Barcellona rimane incerto, ma le decisioni prese nei prossimi mesi avranno un impatto significativo sulle loro carriere e sulla direzione del club. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e quale sarà il destino di questi due giocatori chiave nel panorama calcistico spagnolo.