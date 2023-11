Messi, trema la moglie Antonela: corteggiamento spudorato

Messi, minaccia brasiliana per la moglie Antonela Roccuzzo: lo vuole a tutti i costi e sembra disposta a tutto.

Il suo vecchio soprannome ormai l’aveva stancata. Aveva voglia di qualcosa di nuovo ed è una vera fortuna che i follower siano arrivati in suo soccorso, proponendole un’alternativa perfetta. Ora si fa chiamare She-Hulk, un nickname perfettamente in tema con la sua nuova passione e con il suo attuale – e costosissimo, come vedremo – stile di vita.

L’ex Miss Bum Bum, all’anagrafe Suzy Cortez, si è data al body building. E se prima aveva un fisico pazzesco, fatto di forme da capogiro, adesso ha dei muscoli dinanzi ai quali chiunque impallidirebbe. Fa quasi paura, nel senso buono del termine s’intende, tanto sembra forte e avvenente. Cerca la perfezione fisica, dice la celebrità del mondo latino, che non ha intenzione di badare a spese pur di ottenerla. Al The Sun, pensate un po’, ha dichiarato di spendere 8,7mila sterline (10mila euro circa, ndr) al mese per allenarsi e avere un corpo così. Contenta lei…

Sta di fatto che la Cortez continua ad essere una potenziale “minaccia” per Antonela Roccuzzo, la dolce metà di Lionel Messi. Questo perché la formosissima brasiliana, che tra le altre cose è più volte finita in copertina su Playboy, ha da sempre un debole per il pluri Pallone d’oro. Una simpatia che non ha mai nascosto ma che, anzi, ha palesato in tutti i modi possibili e immaginabili. Persino scrivendo il suo cognome in posti in cui non batte il sole, che è quanto dire.

Pazza di Messi e del body building: la nuova vita di Suzy Cortez

La spudoratissima 33enne, ora body builder, “corteggia” il campione da tanto. Le ha provate tutte. E la sua trasformazione fisica, probabilmente, potrebbe essere funzionale alla sua missione di attirare ulteriormente l’attenzione della stella argentina.

“Ho istruttori, nutrizionisti e fisioterapisti che lavorano insieme per mantenermi nella massima forma fisica – ha detto al tabloid britannico – Credo che ricercare la perfezione significhi raggiungere il massimo potenziale in termini di salute, benessere e forma fisica”. Ma basterà a distogliere Messi dalla sua dolce Antonela?