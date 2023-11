Rinvio Fiorentina-Juventus: arriva il nuovo ribaltone UFFICIALE

By

Adesso ci potrebbe essere un ribaltone ufficiale sulla sfida prevista tra Fiorentina e Juventus: i dettagli del caso.

L’alluvione che ha colpito la regione toscana ha creato un’urgente emergenza che richiede la massima attenzione e impegno da parte delle autorità locali. In questo contesto, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha comunicato la sua priorità assoluta nel gestire la crisi e fornire assistenza alle comunità colpite. Questa priorità è stata ulteriormente sottolineata dalla sua decisione di non presenziare alla partita di calcio di serie A prevista per la sera.

Ma una domanda sorge spontanea tra i tifosi, la partita si giocherà? Nardella ha chiarito che la decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita spetta esclusivamente alla Lega Calcio Serie A, e che il Comune di Firenze non ha alcuna competenza diretta in questo processo. Tuttavia, il sindaco ha espresso la sua condivisione con le ragioni dei tifosi che potrebbero ritenere inappropriato giocare una partita di calcio in una situazione così drammatica.

Fiorentina-Juventus: “Si gioca? Decide la Lega Calcio”

In un momento di emergenza, il sindaco ha ritenuto più importante concentrarsi sulla gestione delle operazioni di soccorso per garantire la massima assistenza possibile a coloro che ne hanno bisogno.

Ora non ci resta che aspettare una decisione ufficiale che arriverà, come sottolinenato proprio dal sindaco nel suo portale social Instagram, esclusivamente dalla Lega Calcio di Serie A. Rimaniamo in attesa, dunque, di ufficiali aggiornamenti sul caso.