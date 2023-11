Il ritorno di Conte alla Juventus: ‘soffiata’ UFFICIALE

Si sta avvicinando un importante appuntamento di campionato per la Juventus ma continuano le voci sul futuro dei bianconeri.

La squadra di Allegri oggi dovrà affrontare una delicata partita contro la Fiorentina. In palio ci sono tre punti d’oro per continuare nella propria marcia verso le prime posizioni. Con la missione primaria di arrivare al giro di boa in piena lotta per lo scudetto.

Riportare il tricolore a Torino è un sogno dei tifosi e anche dei giocatori, ovviamente. Che hanno il piccolo “vantaggio” di non avere impegni europei a metà settimana. Dunque energie rivolte solo alla serie A fino alla fine dell’anno. Con qualche rinforzo che potrebbe arrivare dal mercato di gennaio la Juventus potrebbe migliorare la qualità del suo organico e duellare con le altre rivali, attualmente senz’altro con una rosa di maggiore spessore.

Juventus, la rivelazione di Angelo Di Livio su Conte

Nelle ultime ore si è tornati a parlare molto del futuro della panchina della Juventus, complice una visita di Antonio Conte a Vinovo per trovare l’amico ed ex compagno di squadra Montero. Una visita che però ha alimentato il chiacchiericcio riguardo il futuro erede di Allegri.

I tifosi vedrebbero di buon grado un suo ritorno a Torino. In una intervista rilasciata al quotidiano “Libero” l’ex calciatore della Juve Angelo Di Livio ha parlato del futuro di Conte, spiegando come sia un allenatore adatto sia alla Roma che al Napoli, i due club interessati a lui. “Non so dove andrà, ma lui è il miglior tecnico italiano e chi lo prende fa un affare”. Allo stesso tempo però ha rivelato quale sarebbe la destinazione maggiormente gradita al tecnico leccese: “Lui tornerebbe molto volentieri alla Juve. Staremo a vedere cosa succederà a Roma e Napoli, lui resta perfetto per tutti”.