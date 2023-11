Sempre Juve-Inter: affare da 40 milioni in Serie A

Sempre Juve-Inter, il mercato si infiamma e Giuntoli e Marotta annusano il grande colpo. Affare da 40milioni di euro in Serie A

Intrecci di mercato sempre più importanti. Voci che diventano insistenti. Sì, è sempre Juve-Inter anche sul mercato. E sempre nel mirino c’è un giocatore dell’Atalanta. Se prima vi abbiamo parlato di Koopemeiners, adesso diventa interessante capire come i due club si sconteranno per un altro elemento dentro la rosa di Gasperini che potrebbe cambiare aria alla fine della stagione.

A fare il punto in questo caso ci pensa calciomercato.it, che parla del profilo di Scalvini, difensore di professione ma che all’occorrenza può essere impiegato anche in mezzo al campo, che la Dea valuta circa 40milioni di euro. Tanti soldi, troppi forse, ma in prospettiva l’atleta che è già nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti è un crack. E Juve e Inter lo hanno messo nel mirino appunto per la prossima stagione. Ennesima sfida di mercato dopo Samardzic, Koopemeiners e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il derby d’Italia è sempre derby d’Italia, in attesa di quello allo Stadium in programma alla fine di novembre dopo la sosta.