Il gioiello conquista la Serie A: la Juventus stronca l’Inter

Il gioiello ha già conquistato la scena in Serie A e l’Inter lo ha già puntato: la Juventus è la principale rivale

In questo inizio di Serie A diversi giocatori stanno venendo fuori in maniera netta, dando nuovi spunti anche in vista della prossima sessione di mercato.

Sono diversi i giovani che in questo inizio di stagione si sono messi in mostra, da Matias Soulé a Lorenzo Colombo, ma soprattuto il centrocampista italiano Andrea Colpani, in vetrina in queste prime 11 giornate. Dopo pochi mesi ha già conquistato la scena, attirando l’attenzione di numerosi club italiani. In particolare l’Inter avrebbe messo nel mirino il gioiello del Monza Andrea Colpani, come confermato dal ds nerazzurro Beppe Marotta nel corso del weekend.

Juventus, inserimento per Colpani: sfida all’Inter

La squadra di Simone Inzaghi ha già in programma un contatto diretto col Monza per anticipare la concorrenza delle altre big di Serie A.

Una delle principali rivali dell’Inter nella corsa a Colpani potrebbe essere la Juventus che certamente non ha intenzione di stare a guardare, come sottolineare da calciomercato.com. Ad oggi il club brianzolo valuta il classe ’99 circa 20 milioni di euro ma, alla luce delle sue prestazioni, non è escluso che il prezzo possa salire. Sono già 5 i gol in campionato per Colpani, conditi da un assist, arrivato nell’ultima giornata di campionato. Se l’anno scorso aveva dato solo un assaggio del suo talento, quest’anno Palladino sta riuscendo a far sbocciare definitivamente le sue qualità. Colpani è diventato l’epicentro tecnico del Monza, fulcro del gioco della squadra e già leader, soprattutto dopo l’infortunio di Caprari e l’addio di giocatori importanti come Carlos Augusto. L’Inter lo identifica come un giocatore di spessore che potrebbe arricchire il centrocampo di Inzaghi. Alla luce del contratto che lo lega al Monza fino al 2028, Galliani ha la palla in mano per stabilire il prezzo. Marotta è consapevole che l’attuale valutazione di 20 milioni potrebbe decisamente salire da qui a fine stagione, ma sembra convinto di voler perseguire questa strada.