Calciomercato Juventus, tabula rasa Giuntoli: arriva il capocannoniere della Bundesliga

Calciomercato Juventus, Giuntoli continua nella sua opera di svecchiamento della rosa guardando al futuro. Nel mirino il talento svizzero

Un’opera di svecchiamento e di sguardo al futuro continua, senza nessuna esclusione di colpi. L’opera di Giuntoli continua e adesso nel mirino del direttore dell’area tecnica della Juventus – secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano – c’è il talento svizzero capocannoniere del campionato U19 tedesco.

Il nome è Winsley Boteli, 17 anni, che è tesserato con il Borussia Monchengladbach. Un giocatore che sembra poter avere un grande fututo davanti e che la Juve ha messo nel mirino. Da poco, lo stesso, ha cambiato agente firmando con Chris Mandiangu fa sapere ancora il giornalista esperto di mercato, rivelando però anche un altro club che si è messo sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Juventus, sfida all’Everton

Sì, sul 17enne non c’è solo la Juventus ma anche l’Everton, club di Premier League che sta monitorando le prestazioni del giovane attaccante e chissà, magari cercherà di fare un investimento per il futuro. Certo, la Juve è un’altra cosa rispetto alla seconda squadra di Liverpool, e magari si spera che almeno in questo caso Giuntoli possa riuscire nell’intento, vale a dire quello di piazzare il colpo per il futuro.

Un interesse che come spiegato prima entra direttamente in quell’opera che la Juventus vuole fare e che sta iniziando a fare da un poco di tempo: dare un ampi respiro alla rosa di Massimiliano Allegri per il futuro, gettare le basi insomma per una squadra vincente che garantisce continuità ma anche sostenibilità economica.