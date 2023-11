Diagnosi UFFICIALE: salta Juventus-Inter

Diagnosi ufficiale per il giocatore che, adesso, salterà il derby d’Italia: tutti i dettagli della situazione.

Come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro in una nota ufficiale, il difensore francese Benjamin Pavard ha subito un infortunio durante la partita tra l’Atalanta e l’Inter, che lo ha costretto a sottoporsi a una valutazione clinica e a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff medico del club nerazzurro. Gli esami condotti hanno confermato la diagnosi iniziale: una lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Questo tipo di infortunio può essere doloroso e limitante per un atleta, richiedendo un trattamento adeguato e un periodo di recupero.

Pavard infortunato, salterà il derby d’Italia

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale sul portale nerazzurro, Benjamin Pavard dovrà indossare un tutore funzionale per le prossime 3-4 settimane. Questo dispositivo è essenziale per garantire il supporto e la stabilità necessari alla rotula danneggiata durante il processo di guarigione. Il tutore funzionale aiuterà anche a prevenire ulteriori danni e a facilitare il recupero.

Questo infortunio rappresenta una sfida per l’Inter, in quanto Pavard è stato una parte importante della loro difesa. Tuttavia, il club si impegnerà a fornire il miglior supporto possibile al giocatore durante il suo percorso di recupero. I tifosi dell’Inter dovranno attendere con ansia notizie sul progresso del recupero di Pavard e sperare in una pronta ripresa del giocatore anche se non ci sarà una sfida così importante come quella contro la Juventus che vorrà dire molto per la classifica.