Comunicato UFFICIALE: colpo di scena Juve

Continua a crescere la fiducia in casa Juventus all’indomani della vittoria di misura ottenuta contro la Fiorentina.

Sono arrivati altri tre punti che consentono alla formazione di Massimiliano Allegri di rimanere in scia all’Inter capolista. Decisiva contro i viola è stata la rete segnata da Miretti dopo 10 minuti dell’incontro. Tifosi molto soddisfatti, anche perché per la sesta volta consecutiva la porta è rimasta inviolata.

In questi ultimi due mesi dell’anno la Juventus è chiamata a dare il massimo per rimanere proprio dove si trova in questo momento. Vale a dire in piena zona Champions League. A far sognare in grande è soprattutto l’equilibrio tattico raggiunto dalla squadra di Allegri. Ci sono tutte le carte in regola dunque per riuscire a tagliare il traguardo minimo che ci si è prefissati per questa stagione, anche se ovviamente riuscire a vincere lo scudetto sarebbe davvero qualcosa di straordinario da regalare alla propria tifoseria.

Juventus, l’agente di Ferguson: “Il Bologna non lo cede”

Certo molto dipenderà anche da quello che accadrà tra qualche settimana. Quando a gennaio si riapriranno ufficialmente le trattative. E tutte, Juventus compresa, andranno a caccia dell’innesto giusto in grado di spostare gli equilibri. I bianconeri hanno la necessità di almeno un centrocampista.

Si è parlato in passato anche di Lewis Ferguson, mediano che si sta mettendo in grande evidenza con il Bologna di Thiago Motta. L’agente del calciatore Bill McMurdo a Sportitalia ha parlato di Ferguson, rivelando come “a luglio ha firmato un nuovo contratto e il Bologna non lo ha reso disponibile per un trasferimento nonostante l’interesse di una squadra italiana e di una società di Premier League. Del resto a Bologna è felicissimo” ha spiegato. Dunque un calciatore chiave per i felsinei che non è destinato a cambiare aria a gennaio e, forse, nemmeno nel corso della prossima estate.