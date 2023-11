La tempesta rovina i piani: UFFICIALE, match rinviato

La tempesta rovina i piani, non solo Italia: il ciclone Ciaran si è abbattuto anche su altri paesi europei.

L’Italia non è stata l’unico paese ad essere investito dalla furia del ciclone Ciaran. Tempesta che si è abbattuta con violenza in diverse regioni italiane, tra cui la Toscana, una delle più colpite in assoluto. In provincia di Firenze, Prato e Pistoia ci sono state purtroppo anche delle vittime e le esondazioni dei fiumi hanno provocato danni molto gravi.

Ciaran inoltre ha rischiato di non far disputare neppure la sfida tra Fiorentina e Juventus, andata in scena ieri sera allo stadio “Franchi” e vinta 1-0 dai bianconeri grazie al gol di Miretti. La tifoseria organizzata della Viola venerdì scorso aveva richiesto a gran voce il rinvio del match ma alla fine si è disputato ugualmente: per l’Osservatorio non c’erano le condizioni per rinviare la gara. La curva Fiesole, in ogni caso, ha deciso di non presentarsi, lasciando vuoto lo spicchio di settore solitamente affollato da bandiere e striscioni.

La tempesta rovina i piani, rinviata Brest-Strasburgo

Anche Francia e Gran Bretagna hanno dovuto fare i conti con Ciaran. E di conseguenza pure il mondo del calcio. La Ligue 1, ad esempio, si è vista costretta a rinviare una partita.

Si tratta della sfida tra Brest e Strasburgo, valido per la dodicesima giornata del massimo campionato francese ed originariamente in programma ieri alle 13. Nel pomeriggio la Lega Calcio francese ha reso noto che il match è stato rinviato a data da destinarsi.