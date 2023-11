Accordo totale con la Juventus: firma giovedì

Calciomercato Juventus, la firma del centrocampista, adesso, potrebbe arrivare già giovedì. Una svolta importante.

La Juventus è in procinto di ufficializzare un importante rinnovo contrattuale che rafforzerà ulteriormente il proprio centrocampo. Manuel Locatelli, centrocampista ex Sassuolo, dovrebbe apporre la firma sul suo nuovo contratto giovedì 9 novembre, secondo quanto riportato da una fonte affidabile, Gianluca Di Marzio. Questo accordo segna un passo fondamentale per il futuro della squadra bianconera.

Il talentuoso centrocampista italiano, approdato alla Juventus dal Sassuolo, sembra ormai pronto a legarsi ulteriormente al club. Il nuovo contratto legherà Locatelli alla Juventus fino al 2028, dimostrando l’importanza che la squadra attribuisce al suo contributo in campo. Da quando è arrivato, Locatelli ha dimostrato di essere un elemento chiave nel centrocampo della Juventus, fornendo solidità difensiva, creatività e una visione di gioco non indifferente.

Locatelli pronto al rinnovo fino al 2028

L’estensione del contratto di Locatelli è una dimostrazione chiara dell’investimento a lungo termine della Juventus su di lui e della sua convinzione che il talento possa contribuire in modo significativo agli obiettivi del club nei prossimi anni. Non solo Manuel Locatelli, ma la Juventus sta lavorando anche al rinnovo del contratto di un altro giovane talento. Nicolò Fagioli è atteso per firmare il suo nuovo contratto con la Juventus venerdì 10 novembre. Questo rinnovo contrattuale rappresenta un altro passo importante nella strategia a lungo termine della squadra, mirando a costruire un solido futuro.

Il contratto di Fagioli, simile a quello di Locatelli, lo legherà al club fino al 2028. Questo testimonia la fiducia della Juventus nelle capacità di sviluppo e nel potenziale del giovane centrocampista, che si è guadagnato il proprio spazio in squadra grazie alle sue prestazioni in campo e alla dedizione dimostrata. In questo modo, la Vecchia Signora continua a costruire la propria rosa con l’obiettivo di competere al massimo livello, sia in campo nazionale che internazionale, puntando su talenti giovani e promettenti.