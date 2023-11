Conte-Juventus, soffiata in diretta: annuncio sul ritorno

Conte-Juventus, la posizione di Allegri si è rinsaldata dopo gli ultimi risultati ma il tecnico salentino spera ancora.

Non v’è alcun dubbio che nell’ultimo mese e mezzo la posizione di Massimiliano Allegri si sia nuovamente rinsaldata. Questa Juventus brilla poco, viene tacciata di essere troppo “catenacciara”, troppo passiva. Eppure è lassù, al secondo posto, con soli due punti in meno rispetto all’Inter di Simone Inzaghi, favorita numero uno per lo scudetto.

Soltanto fortuna, dicono i più cattivi. Ma quando in 11 giornate di campionato si incassano a malapena 6 gol e si collezionano ben 8 clean sheet non si può chiamare in causa esclusivamente la dea bendata. La Signora domenica scorsa a Firenze si sarà pure difesa ad oltranza ma l’impeccabile prestazione difensiva non può certamente passare in secondo piano. Perché se i viola non sono riusciti a segnare neppure un gol nonostante le numerose occasioni da gol è merito anche del “muro” bianconero, impossibile da perforare anche per Lecce, Atalanta, Torino, Milan e Verona. L’ultima rete incassata dalla Juventus risale alla partita di Reggio Emilia con il Sassuolo dello scorso 23 settembre.

Conte-Juventus, Moggi: “Sogna di tornare a Torino”

Di conseguenza, com’era prevedibile, si sono ridotte le voci su un eventuale esonero del tecnico originario di Livorno, che con la Juve ha un contratto fino al 2025.

Tuttavia, c’è chi indirettamente aspetta un suo nuovo “passo falso” per tornare in panchina. Stiamo parlando di Antonio Conte: l’ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham la scorsa primavera ha deciso di rassegnare le dimissioni da tecnico degli Spurs, adducendo come motivazione anche quella di voler passare più tempo con la famiglia. In tanti, fra i tifosi bianconeri, vorrebbero che fosse lui a prendere il posto di Allegri, “perdonandogli” anche il tradimento con l’Inter. Tornare a Torino sarebbe in ogni caso anche un sogno dello stesso tecnico salentino. Lo ha detto Luciano Moggi, intervistato da Televomero: “Lui desidera tornare alla Juventus – ha spiegato l’ex direttore generale della Juve – De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. È una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato”.