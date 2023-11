Dazn, due mesi gratis in esclusiva per te: devi solo fare questo

Dazn annuncia due nuove offerte imperdibili da acchiappare al volo: ecco come puoi ottenere sconti e regali.

Che l’intento sia quello di spingere gli indecisi ad abbonarsi sembra ormai piuttosto evidente. A maggior ragione dopo che l’assemblea della Lega Serie A, riunitasi nei giorni scorsi, ha assegnato i diritti tv per i campionati di Serie A dal 2024 al 2029 e confermato che la Dazn continuerà a trasmettere 10 delle partite di cartello ad ogni giornata di campionato.

Ecco spiegato, quindi, perché la tv on demand stia spingendo sull’acceleratore e proponendo un bel po’ di offerte. Alcune delle quali piuttosto allettanti, come se non bastasse. Si pensi a quella, ormai scaduta, che ha dato agli utenti la possibilità di risparmiare 60 euro in totale ottenendo il piano Standard a 19,90 euro al mese, anziché 40,99, per i primi tre mesi di abbonamenti. Non è ancora finita qui, però. Dazn ha tirato fuori dal cilindro un’altra sorpresa che pensiamo possa essere destinata ad incrementare notevolmente i numeri di abbinati alla piattaforma di streaming.

Nelle ultime ore, infatti, è stato reso noto che la tv per cui lavorano Diletta Leotta e Giorgia Rossi è formalmente il primo broadcaster OTT ad aderire alla Carta Giovani Nazionale. L’iniziativa, per chi non ne avesse mai sentito parlare, è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e permette, ai giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di acquistare beni e fruire di servizi e opportunità a prezzo ridotto.

Dazn, se hai 18 e 35 anni c’è un’offerta che fa per te

Per effetto di questa adesione, Dazn ha lanciato due offerte dedicate ai possessori della carta appassionati di sport. La prima è relativa al piano Start: chiunque sottoscriverà l’abbonamento entro il 31 dicembre prossimo, avrà diritto a due mesi di visione a costo zero. Dopodiché, pagherà solo 9,99 euro al mese.

L’altra promozione riguarda invece la formula Standard, quella che dà accesso alle partite di Serie A, di Conference League e di Europa League. In tal caso, per i primi tre mesi i possessori di Carta Giovane Nazionale pagheranno il canone a metà prezzo, dopodiché costerà loro 30,99 euro.

“Siamo entusiasti – ha detto Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia – di essere il primo broadcaster OTT che entra a far parte di Carta Giovani Nazionale, un servizio digitale che vede oltre 100 partner prestigiosi che mettono a disposizione promozioni e sconti dedicati a un target per noi importantissimo: i giovani. Abbracciare questo progetto, di cui condividiamo i fortemente valori, ci permette di portare avanti il nostro obiettivo, quello di avvicinare i giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, sempre più interattive e coinvolgenti attraverso il live streaming”.