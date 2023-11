Fiorentina-Juventus, cori razzisti: punizione ufficiale

Fiorentina-Juventus, punizione ufficiale per la tifoseria della viola dopo i cori razzisti di domenica sera. Ecco il comunicato del giudice sportivo

Ufficiale il provvedimento del giudice sportivo nei confronti della curva della Fiorentina dopo i cori razzisti che si sono sentiti domenica sera contro alcuni giocatori della Juventus.

Una giornata di chiusura per la Curva Fiesole, ma con pena sospesa. Al prossimo errore da parte dei tifosi viola, almeno per un match, i giocatori di Italiano non potranno contare sull’apporto dei propri tifosi. Ecco il comunicato: “Si delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori”. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”. Insomma, mano non pesantissima.