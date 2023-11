La Juventus vola a Londra: sì di Allegri, sprint per il closing

È iniziata la settimana che porterà la Juventus verso il prossimo incontro in programma contro il Cagliari.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sta vivendo un momento decisamente felice. In classifica è subito dietro l’Inter capolista e ci sono tutte le carte in regola per poter ambire a quello che è il traguardo minimo stagionale, vale a dire la conquista di un piazzamento utile per la prossima Champions League.

La solidità difensiva è una delle armi importanti che la Juventus può sfruttare nel corso di questa stagione, oltre al cinismo dei suoi uomini offensivi. Certo è che i bianconeri non possono essere considerati come i favoriti per lo scudetto, visto che ci sono squadre decisamente più attrezzate per la conquista del titolo. Ma l’appetito vien mangiando e con qualche innesto in più in mezzo al campo in arrivo dalla prossima sessione di calciomercato la tifoseria può senz’altro sognare in grande.

Juventus, a Londra summit per Phillips: accordo possibile

A gennaio dunque il lavoro di Giuntoli dovrà essere incentrato proprio sulla ricerca di volti nuovi in mezzo al campo. Elementi che sappiano abbinare qualità e quantità. Tanti sono i nomi che sono stati accostati alla Juve nelle ultime settimane, è chiaro che non si faranno investimenti importanti ma si cercherà di cogliere situazioni favorevoli.

+++Aggiornamento @juventusfc+++ Manna, nella giornata di ieri, a Londra ha incontrato gli agenti di Kalvin Phillips: parte il pressing per il closing. Bisogna far quadrare le condizioni con il City per chiudere l'affare — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) November 7, 2023

In realtà i bianconeri il loro obiettivo l’hanno già messo nel mirino, è Phillips del Manchester City. Come ha spiegato il giornalista Marco Giordano di calciomercato.it la Juve ha già incontrato gli agenti del calciatori a Londra ed è in pressing per chiudere la trattativa. Bisognerà però trovare l’accordo con il City, si lavorerà sulla base di un prestito.