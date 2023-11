Asso nella manica Juventus: lo scambio lo porta subito a Torino

La Juventus guarda avanti con la massima fiducia dopo i buoni risultati che ha conquistato in questa prima parte della stagione.

Grazie ad una incredibile solidità difensiva ed al cinismo dei suoi attaccanti la formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti sta raccogliendo tanti risultati positivi. Risultati che gli consentono di essere nelle prime posizioni della classifica del campionato di serie A.

Certamente c’è ancora tanta strada da fare per la Juventus ma è chiaro che c’è il grande ottimismo riguardo il proseguo del torneo. Allegri e i suoi ragazzi hanno un traguardo minimo da raggiungere ed è quello della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Torneo molto importante che garantisce anche degli introiti economici che risultano essere fondamentali per le casse del club. I tifosi sognano però la conquista dello scudetto ma per capire se la Juve riuscirà ad essere competitiva per questo obiettivo bisognerà anche vedere quali saranno le mosse che saranno effettuate nel prossimo calciomercato di gennaio.

Juventus, per Thuram Giuntoli può offrire Iling Junior

Il centrocampo va per forza di cose rinforzato con l’arrivo di almeno un calciatore, anche se in realtà Allegri avrebbe bisogno di sostituire due pedine, viste le defezioni di Pogba e Fagioli. A Giuntoli il compito di accontentare le richieste dell’allenatore.

🚨🔥 La Juve ha intenzione di fare sul serio per portare Khephren Thuram a Torino già a gennaio. Giuntoli potrebbe provare a giocarsi il jolly, inserendo nella trattativa il cartellino di Samuel Iling-Junior.

[TMW] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) November 7, 2023

Khephren Thuram del Nizza è uno dei favoriti, ma c’è da vincere la resistenza del suo club. Che chiede una somma attorno ai 40 milioni per lasciarlo partire. Una somma alta, ma stando alle ultime indiscrezioni il ds della Juventus avrebbe un jolly da giocarsi. Vale a dire l’inserimento nella trattativa di Iling Junior, pedina gradita ai francesi che sta trovando meno spazio del previsto in bianconero.