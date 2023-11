La Premier League sbaraglia la concorrenza: Juventus sorpassata

La Premier League sbaraglia la concorrenza, tre club del massimo campionato inglese piombano sul giocatore.

Sarà un mese di fuoco quello che attende la Juventus dopo la pausa per le nazionali. Prima la supersfida con l’Inter all’Allianz Stadium, poi, due settimane dopo, quella con il Napoli, sempre nel proprio stadio. Due big match che misureranno le ambizioni dei bianconeri di Massimiliano Allegri, in questo momento in lotta per il primo posto con l’Inter.

Per prima cosa Szczesny e compagni dovranno focalizzarsi sulla prossima sfida, quella con il Cagliari, in programma sempre allo Stadium nel prossimo fine settimana. Una partita da non sbagliare per arrivare al derby d’Italia con un distacco quantomeno invariato nei confronti dei nerazzurri. La Juventus arriva alla sfida coi sardi di Claudio Ranieri in grande spolvero, forte di quattro vittorie consecutive in cui non ha subito neppure un gol. Una difesa di ferro quella della squadra bianconera, che tiene le porta inviolata ormai dallo scorso 23 settembre, dalla partita del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La Premier League sbaraglia la concorrenza, Le Normand vola in Inghilterra

Tra i grandi protagonisti della retroguardia di Allegri c’è il brasiliano Bremer: l’ex Torino a Firenze ha offerto un’altra prestazione impeccabile ed è stato il migliore in campo.

Sta rispondendo presente anche Rugani, che si è fatto trovare pronto dopo l’infortunio che ha messo fuori gioco Danilo. Difesa granitica, dunque, che Cristiano Giuntoli nelle prossime sessioni di mercato farà di tutto per rinforzare ulteriormente. Uno dei giocatori che il responsabile dell’area sportiva bianconera insegue da tempo, già quando era diesse del Napoli, è Robin Le Nordmand, centrale della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Il difensore del club basco è pronto a grande salto ma, stando a quanto riporta Todofichajes.com, alcune società della Premier League si preparano a “bruciare” la concorrenza. Si tratta di Liverpool, Manchester United e Newcastle, che hanno chiesto informazioni sulla clausola di 50 milioni. Juve fuori dai giochi?