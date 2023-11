Vlahovic è fuori: Allegri ha detto basta

La titolarità non è più certa per Dusan Vlahovic: la Juventus valuta il rinnovo ma la cessione non è scartata a priori

Dusan Vlahovic ha perso il posto. Anche ieri contro la Fiorentina è partito dalla panchina, con Allegri che ha preferito Moise Kean dal primo minuto.

L’allenatore toscano ha schierato Chiesa e Kean al centro dell’attacco, inserendo Vlahovic solo nel secondo tempo. Certo, un lusso avere il serbo come carta da giocare a partita in corso. Iniziano, però, ad essere diverse le gare dell’ex Fiorentina dalla panchina. Oltre alla gara del Franchi, anche contro l’Hellas Verona Allegri gli aveva preferito Kean. In quello che doveva essere l’anno della definitiva esplosione, Vlahovic sembra aver perso terreno nelle ultime partite, nonostante abbia smaltito il problema alla schiena e si sia allenato regolarmente col gruppo alla Continassa. Ciò nonostante Allegri lo ha inserito nel secondo tempo ma l’impatto del classe 2000 non è stato significativo.

Juventus, Vlahovic ha perso la titolarità ma il rinnovo rimane una priorità

Il gol gli manca ormai dal 16 settembre, quando realizzò una doppietta contro la Lazio. Dati che iniziano ad essere allarmanti per un bomber del suo calibro.

Rispetto al passato Dusan sembra aver perso anche quella fame e quella cattiveria che lo aveva portato ad essere considerato uno dei giovani centravanti più richiesti sul mercato. La Juventus sta valutando il futuro del ragazzo e prossimamente ci sarà un nuovo incontro per l’entourage del giocatore per discutere dell’eventuale rinnovo. Cristiano Giuntoli punta a spalmare il suo pesante ingaggio che dalla prossima stagione percepirà un guadagno netto di 10 milioni di euro, 18 lordi. Nel 2024/25 tra ammortamento e ingaggio avrà un costo di 36 milioni di euro e peserà a bilancio a 38 milioni rispetto ai 57 dell’ultimo esercizio. La Juventus vuole comunque continuare a puntare su Vlahovic ma servirà un cambio di marcia nelle prossime partite. Sia lui che Chiesa devono ancora accendersi definitivamente, se pur l’inizio di campionato sia stato entusiasmante da parte di entrambi. Il rinnovo comunque non metterebbe a riparo la Juventus da eventuali colpi di scena o proposte concrete dall’estero. In Premier League continuano a essere tante le pretendenti per il serbo che vuole riprendersi la titolarità con la Juventus.