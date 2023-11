Juventus, è tutto fatto per il rinnovo: ora c’è anche la data

Juventus, la società bianconera nei prossimi giorni chiuderà una doppia operazione. Ecco quando arriverà l’ufficialità.

La Juventus procede a passo spedito verso il futuro. Ha le idee chiare, il club bianconero, il cui obiettivo è tornare ad aprire un ciclo vincente come quello dello scorso decennio.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli, tra i principali artefici dello scudetto del Napoli, si sta rivelando determinante: la Signora, dopo aver ridotto drasticamente le spese, può iniziare a programmare con una certa serenità. Nelle prossime ore, com’è nota ormai da un po’ di giorni, la Juventus chiuderà una doppia operazione. Saranno ufficializzati due rinnovi a cui la società stava lavorando da tempo. Stiamo parlando di Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli, entrambi pronti a firmare fino al 2028. Per quanto riguarda la firma del giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juve, il giorno “x” è venerdì, dopodomani. Lo ha svelato il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite i suoi profili social. In un primo momento si pensava che si potesse concludere tutto nella giornata di domani, ma per l’ufficialità molto probabilmente bisognerà attendere 24 ore in più.

Per Fagioli si tratta di un importante attestato di fiducia. Il nativo di Piacenza, infatti, è al momento squalificato per la vicende delle scommesse.

⚪️⚫️🇮🇹 Nicoló Fagioli will sign new long term deal at Juventus on Friday — it will be valid until June 2028.

Juve decide to increase his salary and support Fagioli on gambling addition; he will be out for the next 10 months then part of Juventus future plans. pic.twitter.com/xG5q8GHxk8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2023