Tegola Juventus: nuova mazzata sui suoi tempi di recupero

Siamo ormai nel vivo della preparazione della prossima partita della Juventus che dovrà vedersela con il Cagliari di Claudio Ranieri.

Sabato prossimo allo Stadium i bianconeri proveranno a conquistare altri tre punti per continuare nella loro marcia in classifica alle spalle dell’Inter capolista. Una partita che non dovrà essere sottovalutata considerando che i sardi sono una squadra in crescita dopo un inizio di torneo difficoltoso.

La Juventus sa benissimo che non può lasciare per strada punti preziosi se vuole continuare a rimanere nelle prime posizioni della graduatoria. Ed è per questo motivo che l’allenatore Massimiliano Allegri senz’altro chiederà grandi concentrazioni ai suoi uomini, che nel corso delle ultime partite hanno dimostrato di aver trovato ormai un assetto tattico equilibrato e vincente. Se poi la Juventus potrà lottare per lo scudetto lo si capirà anche dalle mosse che la società effettuerà nel corso della prossima sessione di calciomercato che è ormai già all’orizzonte.

Juventus, Alex Sandro ancora ai box: non si è allenato in gruppo

Nel frattempo però mister Allegri deve gestire al meglio gli uomini che ha a disposizione. E per la prossima partita sono tante le defezioni a cui fare fronte. Per l’allenatore dunque una missione non certo semplice, non sono da escludere delle novità a livello tattico.

La questione infermeria tiene banco, non potrebbe essere altrimenti visti i tanti giocatori fermi ai box. Come ha spiegato Sky Sport, si allungano i tempi di recupero di Alex Sandro. Il difensore brasiliano nemmeno oggi si è allenato in gruppo, per questo motivo non si vedrà in campo contro gli isolani e probabilmente nemmeno nel turno successivo. Facile pensare che il sudamericano, che Allegri utilizza ormai come centrale sinistro, possa tornare a disposizione subito dopo la prossima sosta del campionato.