Uragano da 50 milioni: Allegri dice addio al fedelissimo

Uragano da 50 milioni, le prestazioni del giocatore bianconero non sono passate inosservate: occhio ad un club di Premier League.

Lunedì mattina i principali quotidiani sportivi erano concordi su chi fosse stato il migliore in campo nella sfida con la Fiorentina. La prestazione di Gleison Bremer, centrale brasiliano arrivato alla Juventus nell’estate 2022, ha lasciato tutti con la bocca aperta. L’ex difensore del Torino ha sfoderato una prova mastodontica, intercettando praticamente ogni cross dei viola e rendendolo innocuo.

È lui il grande protagonista della striscia vincente dei bianconeri, che non prendono gol dal match con il Sassuolo dello scorso settembre. Oltre un mese di clean sheet per una Juventus che nella propria area di rigore ha costruito un vero e proprio fortino inespugnabile. Qualcuno storce il naso per l’eccessivo pragmatismo di Massimiliano Allegri ma evidentemente il tecnico livornese è convinto che per restare aggrappati all’Inter ed evitare di farla andare in fuga in questo momento bisogna continuare con quest’atteggiamento. A Firenze la Juventus si è presentata pochissime volte nell’area avversaria ed in una delle rare azioni offensive ha trovato il gol decisivo con Miretti.

Uragano da 50 milioni, Bremer nel mirino del Tottenham

Tornando a Bremer, le sue prestazioni non sono passate inosservate. Neppure per quei club di Premier League che già la scorsa estate avevano chiesto informazioni sul brasiliano.

Secondo il portale iberico Fichajes.net, l’ex centrale granata piace molto al Tottenham di Ange Postecoglou, che ha bisogno di rinforzare il suo reparto arretrato. Gli Spurs, che hanno iniziato alla grande in questa stagione, stanno già pensando alla prossima, quando probabilmente torneranno a giocare la Champions League. Serviranno investimenti importanti e Bremer potrebbe diventare uno degli obiettivi principali. I 50 milioni chiesti dalla Juventus per privarsi del giocatore non sarebbero, a quanto pare, un problema per il club londinese, che vuole affiancare un altro pezzo da 90 all’argentino Romero.