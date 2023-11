Blitz Juventus: ‘schiaffo’ ai 35 milioni di euro

Calciomercato Juventus, un operazione da 35 milioni di euro da chiudere nell’immediato. Così si svolta l’affare.

Nel mese di dicembre, la Juventus è in trattative con l’entourage di Rodrigo De Paul, ma l’Atletico Madrid mantiene la sua richiesta ferma a 35 milioni di euro, una cifra che attualmente mette a dura prova le finanze del club bianconero.

Il club italiano sta esplorando opzioni alternative per concludere l’affare, considerando la possibilità di un prestito con riscatto. Tuttavia, ciò sarebbe subordinato a determinate condizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League europea.

De Paul a 35 milioni: l’Atletico non molla la richiesta

Questa mossa strategica potrebbe permettere alla Juventus di ottenere il rinforzo di De Paul senza un impatto immediato significativo sul bilancio del club. L’obiettivo è raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti, tenendo conto delle circostanze finanziarie attuali. La Juventus si trova attualmente al centro di negoziati intensi con l’Atletico Madrid per garantirsi i servizi di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in grande spolvero che già in passato aveva dimostrato tutto il suo valore proprio all’Udinese in Serie A. Tuttavia, le parti coinvolte si trovano ad affrontare un ostacolo finanziario significativo e questo potrebbe essere un vero vincolo per i piani finanziari, attuali, della Vecchia Signora. L’Atletico Madrid mantiene ferma la sua richiesta a 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe mettere a rischio le casse ma soprattutto benificiare in negativo sul bilancio, pertanto l’ipotesi del prestito, ad oggi, se accettata, rimane la proposta preferita della dirigenza bianconera.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni, ma è chiaro che la Juventus sta cercando soluzioni creative per migliorare la sua rosa senza compromettere eccessivamente la situazione economica del club, il centrocampo è chiaramente il settore con più necessità sotto questi punti di vista.