Calciomercato Juventus, accordo con il Milan: Giuntoli spalle al muro

Il Milan super i bianconeri, ci sarebbe già un principio d’accordo sulla trattativa: i dettagli dell’operazione.

Il Milan ha raggiunto un accordo di principio con Juan Miranda, il talentuoso terzino sinistro, in vista di un possibile trasferimento dal Real Betis a partire da luglio 2024. Il giocatore potrebbe godere di uno stipendio annuo di 1,8 milioni di euro, secondo fonti vicine alla trattativa.

Il Milan, desideroso di rinforzare il proprio reparto difensivo, mira a garantire le prestazioni di Miranda come free agent nella finestra di trasferimento estiva. Tuttavia, i Rossoneri sembrano intenzionati a anticipare l’acquisto del giocatore già a gennaio, dimostrando l’interesse concreto attraverso un’offerta di 3 milioni di euro al Real Betis, come scrive anche ‘Nicolò Schira’ su Twitter.

Milan supera la Juve su Miranda: accordo trovato

L’annuncio dell’accordo di principio ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi del Milan, che vedono in Miranda un rinforzo prezioso per la squadra. Il terzino sinistro, con esperienza anche nel settore giovanile del Barcellona, è noto per la sua abilità difensiva e la capacità di contribuire anche in fase offensiva. La proposta di anticipare l’acquisto di Miranda a gennaio sottolinea l’urgenza e la determinazione del Milan nel garantirsi le prestazioni del giocatore prima che altri club possano entrarne in competizione. Il Real Betis sarà chiamato a valutare l’offerta milanista e prendere una decisione in merito alla cessione anticipata del terzino.

Un brutto colpo per i bianconeri che, adesso, dovranno rinunciare all’operazione. Il difensore sembrava interessare anche alla squadra di Allegri che però è stata anticipata dai rivali ai vertici del campionato. Il Milan, sotto la guida del suo allenatore, dimostra di puntare in alto e di voler costruire una squadra competitiva. Con l’arrivo potenziale di Juan Miranda, i tifosi possono sognare una difesa ancora più solida e dinamica. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative nei prossimi mesi e se il Milan riuscirà a chiudere anticipatamente l’affare per il talentuoso terzino spagnolo ma per ora è chiaramente in vantaggio.