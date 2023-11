Juventus, Allegri ha scelto il sostituto di Fagioli: sfida al Newcastle

La Juventus ha scelto il sostituto di Fagioli a centrocampo: Allegri chiede a Giuntoli il big ma deve battere la concorrenza del Newcastle

Il mercato inizia a scaldarsi in vista della sessione invernale e la Juventus è in prima linea, a caccia di nuovi rinforzi.

La vittoria sul campo della Fiorentina ha confermato il secondo posto dei bianconeri, a distanza ravvicinata dall’Inter capolista. La Juventus ha confermato la solidità difensiva, ma anche gli evidenti problemi nella costruzione del gioco e di occasioni pericolose. Nonostante gli attacchi della Viola, però, la squadra di Allegri ha portato a casa altri 3 punti, tenendo a distanza Milan e Napoli. Questa posizione di classifica, però, dovrà essere alimentata e anche il mercato potrà essere di grande aiuto. Il centrocampo è senza dubbio il reparto che, più di altri, necessita rinforzi. Dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli, le scelte per Allegri si sono ridotte notevolmente ma a gennaio Giuntoli potrebbe inserire un nuovo tassello. Sono diversi i nomi sondati dalla dirigenza, tra cui i vari Thomas Partey, Jorginho, ma anche Kalvin Phillips.

Juventus, Allegri chiede Kalvin Phillips: concorrenza del Newcastle

Come sottolineato dal Daily Mail, uno dei preferiti di Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo bianconero sarebbe Kalvin Phillips.

Il centrocampista del Manchester City sarebbe già argomento di discussione tra Allegri e Cristiano Giuntoli in vista del mercato invernale. L’allenatore toscano lo avrebbe segnalato alla società e spera di averlo a disposizione già da gennaio. La Juventus, però, non è sola nella corsa all’ex Leeds. Anche un club di Premier lo starebbe monitorando attentamente. Si tratta del Newcastle che, in attesa della sentenza ufficiale sulla squalifica di Sandro Tonali, è alla ricerca di un nuovo nome per gennaio. Il centrocampista ex Milan non potrà partecipare all’Europeo 2024, così come Zaniolo e Fagioli ma non è ancora arrivato il giudizio definitivo sulle tempistiche della pena. Phillips non sta trovando lo spazio che avrebbe immaginato a Manchester: appena 4 presenze in Premier, 6 complessive contando anche la Champions. Pep Guardiola sta facendo altre scelte e al momento non lo considera un giocatore centrale nel suo scacchiere. Nonostante il contratto fino al 2028, i citizens sarebbero disposti a sacrificare il classe ’95 già a gennaio. La Juventus è sulle sue tracce ma deve cercare di aggirare la concorrenza delle Magpies.