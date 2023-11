Il personaggio ‘cattivo’ è della Juventus: ritorno UFFICIALE

Il personaggio, adesso, è ritornato in maniera ufficiale, lo comunica anche il portale bianconero con una nota.

Sul sito ufficiale della Juventus, si presenta un atteso ritorno. La Juventus ha, infatti, ufficializzato il ritorno di una figura leggendaria nel mondo del calcio e dell’animazione giapponese: Kojiro Hyuga, noto anche come Mark Lenders, che è di nuovo bianconero!

Un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi, riportando alla mente ricordi indelebili legati a uno dei personaggi più iconici di “Captain Tsubasa”, conosciuto in Italia come “Holly e Benji” e di uno dei cartoni che ha caratterizzato l’infanzia di tanti appassionati di calcio.

Questa, di seguito, la nota ufficiale della Juventus che annuncia il gradito ritorno del personaggio dell’anime più famose del mondo del calcio.

“Alzi la mano chi non sa chi sia Kojiro Hyuga, altrimenti conosciuto come Mark Lenders. Un nome noto non soltanto agli appassionati di manga giapponesi, ma diventato negli anni una vera e propria icona trasversale, fra calcio e cartoni animati. Il giocatore è infatti uno dei protagonisti indiscussi di “Captain Tsubasa”, anime, in Italia conosciuto come “Holly e Benji”, che ha esordito per la prima volta nel nostro paese nell’estate del 1986, a sua volta ispirato a uno dei manga sportivi più popolari di sempre, firmato da Yoichi Takahashi.Una figura che resta ancora oggi nella memoria di generazioni di tifosi grazie al suo talento straordinario, la determinazione incrollabile e l’iconico “Tiro della Tigre”. Ebbene: nella storia della sua carriera, Kojiro/Mark ha vestito la maglia della Juventus, all’inizio del nuovo millennio. E ora, quelli bianconeri ritorneranno a essere i suoi colori, grazie alla campagna “Tiger Shot comes back: Kojiro Hyuga x Juventus”, che ha il desiderio di regalare ai tifosi un’esperienza unica che combina la nostalgia per un’icona dell’infanzia con la passione per la propria squadra del cuore”.