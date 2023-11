La zampata dell’inter stravolge i piani della Juve: affare saltato

Calciomercato Juventus, l’inserimento dell’Inter potrebbe far saltare il piano dei bianconeri. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Nella giornata dell’ufficialità del rinnovo di Locatelli fino al 2028, che quindi diventerà un punto ancora più fermo dei bianconeri per le prossime stagioni, non si chiudono di certo le voci di movimenti di mercato che la Juventus dovrà fare nei prossimi mesi.

Sappiamo che a gennaio un innesto in mezzo al campo Allegri lo avrà, e nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse – con annesso sì del giocatore – per Phillips del Manchester City. Ma, sempre in Inghilterra, soprattutto nei mesi scorsi, si è parlato di un giocatore dell’Arsenal nel mirino di Giuntoli. Il nome ovviamente è quello di Partey, ormai fuori a quanto pare dai piani di Arteta, che starebbe cercando una via di uscita per il prossimo mese di gennaio. Si parla di un possibile ritorno in Spagna, con l’Atletico Madrid che lo riabbraccerebbe volentieri, ma secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes.com anche un’altra squadra italiana, l’Inter in questo caso, ci starebbe facendo più di un pensiero.

Calciomercato Juventus, anche Marotta su Partey

Scaramucce di mercato? Questo non lo sappiamo, di certo c’è che i cammini di Juventus e Inter negli ultimi mesi si sono incrociati diverse volte e non ci stupiremmo se Marotta facesse appunto un tentativo per il centrocampista dei Gunners.

La Juve dal proprio canto sembra aver mollato un poco la presa sul giocatore, che però viste le non poche difficoltà che ci sono e che ci saranno per arrivare ai reali obiettivi, non lo ha tolto dai radar. Di certo c’è che se venisse confermato l’interesse nerazzurro allora le cose per Giuntoli si potrebbero decisamente complicare. Vedremo.