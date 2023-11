Squalifica Pogba anticipata, arriva l’annuncio ufficiale in conferenza stampa. Ecco le parole del commissario tecnico che non chiude le porte al francese

Paul Pogba, centrocampista della Juventus risultato positivo ad un controllo antidoping dopo la prima gara di questo campionato contro l’Udinese, sarà squalificato. Anche se non si conosce ancora per quanto tempo.

Che non sarà comunque una cosa di poco conto, come ampiamente preventivabile, ci ha pensato a spiegarlo il tecnico della nazionale francese Didier Deschamps, che a specifica domanda sul centrocampista bianconero, tornato dopo molti anni dallo United ma che mai si è espresso su certi livelli, ha gettato la maschera, rispondendo in questo modo.

Squalifica Pogba, le parole di Deschamps

Pogba? Siamo in contatto, non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. Oggi attende una decisione, una sanzione, che sarà più o meno lunga. Non potrà essere convocato finché sarà sospeso. Tornerà al suo livello. Ha le capacità e la mentalità per farlo, ma questo non accadrà da un giorno all’altro”.

Insomma, la squalifica per il Polpo sarà molto lunga. Si parla di almeno due anni che potrebbero anche essere di più. Ma il minimo è quello. E non sappiamo se la Juve lo terrà in rosa oppure deciderà per la risoluzione contrattuale. Vedremo. In ogni caso, Deschamps, ha anche parlato di Rabiot, uno che alla Juve al momento è un punto fermo: “Sono un po’ geloso – ha ammesso – perché io non sono mai stato capitano della Juventus. La fascia è un grande segno di fiducia dato dal suo allenatore e sicuramente motivo di orgoglio per lui”.