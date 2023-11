Juventus, a Londra per chiudere il colpo: la mossa di Giuntoli

Si amplia la lista dei centrocampisti nel mirino della Juventus: Giuntoli e Manna volano a Londra

La lista di Giuntoli per rinforzare il centrocampo della Juventus si fa sempre più ampia e a gennaio potrebbero già esserci dei movimenti concreti.

Le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba obbligano il club bianconero a intervenire celermente per trovare dei nuovi rinforzi e garantire un livello della rosa alto, capace di mantenere almeno il secondo posto in classifica che attualmente vede la squadra di Allegri a soli due punti di distanza dall’Inter. La Juve si sta muovendo sotto traccia, come si evince dall’ultima mossa dei dirigenti. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono recati a Londra per un sondaggio esplorativo in ottica mercato. Nello specifico, i dirigenti della Juventus hanno aperto un asse col Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg.

Juventus, Giuntoli a Londra per Hojbjerg, ma la lista è lunga

Il centrocampista classe ’95 sembra in procinto di lasciare gli Spurs che, però, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non intendono scendere sotto la richiesta di 30 milioni di euro.

In realtà, però, il Tottenham non è così convinto di privarsi del centrocampista svizzero, dal momento che a gennaio Postecoglou perderà già Sarr e Bissouma, impegnati in Coppa d’Africa. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore e, alla luce del suo scarso impiego in questa prima parte di stagione, potrebbe decidere di lasciare Londra. Hojbjerg, però, non è l’unico centrocampista nella lista della Vecchia Signora. Oltre al già citato Kalvin Phillips, anche Rodrigo De Paul continua ad essere un nome caldo per la Juventus ma l’Atletico Madrid non sembra disposto a sacrificarlo, quantomeno a gennaio. L’ex Udinese è stato spesso vicino al ritorno in Serie A ma alla fine è sempre rimasto a Madrid. Nella lista di Giuntoli c’è anche Lazar Samardzic che quest’anno ha acquisito decisamente un ruolo principale nell’Udinese. Il serbo classe 2002 è stato ad un passo dall’Inter in estate ma il caos legato al cambio di agente ha ribaltato lo scenario. Anche il Napoli ha provato a inserirsi ma il club friulano è riuscito a trattenerlo. In vista di gennaio, ma soprattutto di giugno, però, è difficile pensare che l’Udinese possa resistere alle numerose richieste.