L’annuncio dopo Juventus-Cagliari: 60 milioni per Chiesa

Arriva l’annuncio dopo Juventus-Cagliari sul futuro di Federico Chiesa: 60 milioni sul piatto

Altra vittoria per la Juventus di Max Allegri, la quinta consecutiva che vale il primo posto momentaneo, almeno per una notte, in attesa che scenda in campo l’Inter contro il Frosinone.

I nerazzurri vincendo si riporterebbero in testa. In caso di pareggio, invece si ritroverebbero a pari punti con la Juventus che, vincendo col Cagliari, si è garantita anche un bel distacco dal Milan che ad oggi dista 6 punti. La gara dell’Allianz Stadium l’hanno decisa a sorpresa due difensori, Bremer e Rugani. Ancora una volta, invece, non ha brillato Federico Chiesa. Il figlio d’arte non trova la via del gol dalla quinta giornata contro il Sassuolo. Nelle prime 5 partite è andato a segno 4 volte ma poi si è completamente fermato. Di fatto è a secco da 7 partite, se pur abbia saltato il derby col Torino per un problema fisico. Allegri lo ha tenuto un pò in panchina, ma nelle ultime due partite lo ha scelto dal primo minuto al fianco di Kean. I segnali, però, non sono esattamente entusiasmanti ed è difficile capire quale sia il reale motivo della sua repentina frenata in termini realizzativi e di prestazione.

Juventus, il Newcastle prepara 60 milioni per Chiesa

Federico Chiesa continua ad essere un uomo mercato, molto ambito sia in Premier League che in Liga.

Non è un segreto l’interesse dell’Atletico Madrid che anche in estate ha provato a stanarlo. Come sottolineato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’attaccante bianconero sarebbe un obiettivo concreto sopratutto di tre big inglesi. Le principali squadre in corsa per Chiesa sarebbero Newcastle, Arsenal e Chelsea. Si tratta di tre grandi potenze economiche, una su tutte le Magpies che hanno una proprietà molto ambiziosa e vogliosa di scalare le gerarchie in Inghilterra e non solo. Infatti, proprio il Newcastle potrebbe presentare alla Juventus un’offerta di circa 60 milioni di euro. Già in estate aveva sborsato 80 milioni per prelevare Sandro Tonali dal Milan, dimostrando di non avere timore di fare mosse forti e di impatto. Chissà che in estate non possa puntare su un altro big italiano.