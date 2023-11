Dall’Inter alla Juventus: firma gratis, nuova irruzione bianconera

Il calciomercato è sempre più vivo per la Juventus: nuova irruzione, cambia lo scenario nella corsa di Juve e Inter al gioiello classe 2000

La Juventus continua a lavorare in chiave mercato e studia il terreno per arrivare agli obiettivi individuati da Giuntoli e Manna.

La priorità sul mercato per la Juve resta il rinforzo a centrocampo. I bianconeri devono colmare le squalifiche di Fagioli e Pogba che hanno lasciato un vuoto non indifferente nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora sta volando in campionato ma per mantenere questo livello serviranno degli innesti di valore durante la sessione invernale. Anche in difesa la Juventus sta facendo diverse valutazioni e una di queste riguarda il giovane difensore della Ligue 1, Tiago Djalò che attualmente veste la maglia del Lille. Un giocatore ancora acerbo ma già di grande attrazione per le big europee. Anche l’Inter di Simone Inzaghi è in corsa per il 23enne portoghese ma entrambi i club italiani devono fare i conti con un cliente non esattamente comodo da affrontare.

Juventus e Inter beffate: il Newcastle entra a gamba tesa per Djalò che firma gratis

Come riportato da 90min, il Newcastle sarebbe in corsa anche per il difensore centrale del Lille, Tiago Djalò, in scadenza a giugno 2024.

Il club inglese sta lavorando su diversi fronti, dal centrocampo con i sondaggi per Kalvin Phillips, all’attacco con la suggestione Federico Chiesa. In questo inizio di stagione, però, non sono mancati i problemi difensivi per le Magpies che sono alla ricerca anche di un nuovo difensore e Djalò è uno dei profili individuati e monitorati con particolare attenzione dalla dirigenza. Il classe 2000 portoghese è l’ennesimo prodotto del Lille che nel 2019 lo ha prelevato dalle giovanili del Milan. Il 23enne ha anche un passato nello Sporting CP con cui ha fatto tutta la trafila fino all’Under 23. Quest’anno ha già collezionato 2 gol e un assist in Ligue 1 e con il Lille vanta già due trofei, un campionato francese e una Supercoppa. Adesso è nel mirino del Newcastle ma anche il Barcellona è sulle sue tracce. Inter e Juventus non sono più soli nella corsa al difensore portoghese.