Dani Olmo alla Juventus: l’intreccio che fa impazzire Allegri

Ci stiamo avvicinando sempre più alla fine dell’anno e dunque all’inizio della prossima sessione di mercato in casa Juventus.

I tifosi si aspettano un finale di 2023 molto intenso per la formazione di Max Allegri. Che vuole puntare in alto e per questo motivo è chiamata a fare bene nelle gare che mancano al giro di boa. Chiudere l’anno nelle prime posizioni sarà il trampolino di lancio per un 2024 da protagonisti.

La Juventus finora si è ben districata tra i suoi impegni di campionato, collezionando molti risultati positivi che gli consentono per ora di mettersi alle spalle diverse rivali per un posto nella prossima Champions League. Ma l’appetito vien mangiando ed è per questo motivo che i tifosi a gennaio si aspettano che la dirigenza metta mano al portafogli e porti dei rinforzi a mister Allegri. Che sicuramente attende un centrocampisti, anche se logicamente sarebbe felice di vedere qualche volto anche nelle altre zone del campo.

Juventus su Dani Olmo ma il Lipsia non lo cede

Gennaio dunque sarà un mese nel quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà lavorare davvero tanto per regalare soddisfazioni alla propria tifoseria. Ma sarà poi l’estate a dover essere il vero banco di prova, il momento in cui la Juventus dovrà essere puntellata con l’arrivo di nuovi giocatori che possano aprire un ciclo vincente.

“TodoFichajes” spiega come i bianconeri si siano messi sulle tracce di un importante calciatore spagnolo, vale a dire il centrocampista offensivo Dani Olmo. Calciatore che può giocare in più zone del campo, che ha rinnovato il suo contratto con il Lipsia fino al 2027. Il club tedesco però non ha intenzione di ascoltare offerte per lui fino alla fine del campionato, quindi eventualmente di questa trattativa se ne riparlerebbe soltanto a bocce ferme, quando i tornei saranno conclusi.