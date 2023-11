Calciomercato Juventus, summit con Allegri alla Continassa: quasi 100 milioni

C’è ovviamente grande ottimismo in casa Juventus dopo gli ultimi risultati positivi conquistati dai bianconeri in campionato.

Al di là di tutte le vittorie conquistate quel che colpisce della squadra di Allegri è la ritrovata compattezza difensiva. I pochi gol incassati da Szczęsny confermano i progressi fatti da una squadra che vuole rimanere nelle zone alte della graduatoria fino al termine della stagione.

Soltanto così si potrà avere l’ambizione di conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League e allo stesso tempo alimentare anche il sogno della tifoseria di riuscire a conquistare lo scudetto. La Juventus non è certo la squadra favorita, visto che non ha una rosa all’altezza delle altre big di serie A. Ma nel prossimo calciomercato di gennaio avrà l’occasione di portare a Torino dei giocatori in grado di elevare la qualità dell’organico e far sì che si possa inseguire questo grande traguardo.

Juventus, summit per gennaio: gli affari possibili

Il dado sembra essere tratto dopo che ieri – come riporta la Gazzetta dello Sport – c’è stato un summit tra l’allenatore Allegri e la dirigenza. Argomento di discussione ovviamente le mosse che il club dovrà effettuare in queste settimane per far sì che la Juventus possa essere più forte e competitiva.

A centrocampo rimane sempre viva la pista Kalvin Phillips, per il quale Giuntoli ha già effettuato dei sondaggi. Il calciatore è pronto ad arrivare in Italia dal City per giocare di più e strappare la convocazione con l’Inghilterra ai prossimi europei. Più complicata la pista che porta ad Hojbjerg del Tottenham. Gli Spurs lo lascerebbero partire per non meno di 30 milioni di euro. Poi c’è l’attacco da sistemare, con Berardi del Sassuolo resta il preferito ma anche con la tentazione Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Affari per i quali si stima siano in ballo circa 100 milioni di euro, tra valori dei cartellini e ingaggi.