Colpaccio Juventus: accordo UFFICIALE con la Fifa

Per la Juventus è arrivato il giorno della sfida con il Cagliari, altra tappa di questo novembre davvero infuocato.

Un esame che non sarà semplice da superare, nonostante quanto dica la classifica. Perché i sardi sono in ripresa e lo confermano gli ottimi risultati conquistati nelle ultime due apparizioni. E poi c’è Ranieri in panchina, allenatore esperto che sa sempre come tirare fuori il meglio dai propri giocatori.

Mister Allegri è alle prese con diversi problemi di formazione, visto che la lista degli indisponibili è lunga. La valorizzazione dei giovani ormai è cosa nota e anche oggi vedremo in campo dei ragazzi che si sono formati nelle altre squadre del club, su tutti quel Fabio Miretti che la scorsa settimana è stato decisivo con la rete che ha messo al tappeto la Fiorentina.

Juventus Next Gen, visibili le partite in streaming

I tifosi bianconeri seguono ormai da tempo con passione anche le vicende che riguardano la formazione Next Gen. Dalla quale la prima squadra ormai attinge con costanza, anno dopo anno, segno che la crescita di alcuni elementi è inequivocabile. Un serbatoio per la Juventus da non sottovalutare, tutt’altro.

Chi vorrà vedere le partite della Next Gen adesso potrà farlo anche in streaming. Come si legge su Tuttosport infatti c’è stato un accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro e FIFA+, vale a dire la piattaforma che trasmette in diretta partite da ogni angolo del globo. Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa da FIFA+. Già dal prossimo weekend saranno disponibili le gare più importanti da vedere, poi il palinsesto accrescerà nelle prossime settimane. Dando così l’opportunità agli juventini di vedere i progressi dei campioni della Juventus del futuro.