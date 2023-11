L’erede è brasiliano: colpo gobbo Juventus, Allegri stappa lo champagne

Sognare in grande è lecito per una Juventus che vuole regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

La missione principale della formazione di Allegri era quella di mettersi alle spalle l’ultima deludente stagione, culminata con il settimo posto in classifica e con l’esclusione dalle coppe europee. Per adesso l’intento dei bianconeri è perfettamente riuscito vista la posizione di classifica che stanno occupando.

Quando ormai ci avviciniamo alle ultime settimane dell’anno infatti la Juventus è solitamente nelle zone alte della graduatoria, con tutte le carte in regola per poter centrare il piazzamento utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Ottenere il pass per l’Europa vuol dire non solo garantirsi una vetrina sportiva di primo livello ma anche incassare dei soldi importanti da mettere in cassa. Soldi che il club è pronto poi ad investire per rendere la squadra sempre più forte e competitiva su più fronti. Nel frattempo però Allegri deve lavorare con gli uomini che ha a disposizione.

Juventus, Partey in uscita dall’Arsenal: ecco perché

A gennaio la priorità della Juve è quella di reperire almeno un nuovo centrocampo. Anche in termini numerici è il settore che presenta più difficoltà e si dovrà fare uno sforzo per accontentare le richieste dell’allenatore. E anche quelle dei tifosi che vogliono una squadra sempre più forte.

Tra i tanti nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane c’è anche quello di Thomas Partey dell’Arsenal, voglioso di rimettersi in gioco dopo gli ultimi mesi in cui non è stato titolare fisso. Che i Gunners siano pronti a cederlo a gennaio lo confermano di fatto anche le ultime voci che arrivano dall’Inghilterra. Secondo infatti quanto scritto da “FootballTransfers.com” i Gunners hanno scelto al suo posto Douglas Luiz dell’Aston Villa. Dopo averlo già corteggiato senza successo la scorsa estate ora è pronta a staccare un assegno importante, da almeno 40 milioni di euro, per averlo subito a disposizione.