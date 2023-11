Dalla Juventus allo United: diavoleria rossa, affare saltato

Occhio Juventus al Manchester United. La stagione bianconera prosegue ma all’orizzonte si staglia già il mercato di gennaio. Ma attenzione.

Il Cagliari, poi la pausa dedicata alle nazionali ed infine lo scontro diretto con l’Inter. A quel punto sarà già quasi terminato il mese di novembre e si saprà di più sul reale valore della Juventus.

Ad un terzo del campionato saranno più chiari gli obiettivi possibili e quelli…impossibili. A quel punto, però, mancheranno poche settimane all’apertura della finestra di mercato invernale e si dovrà valutare se, e come, intervenire. Nonostante i dolorosi imprevisti presenti anche in questa stagione, le squalifiche di Pogba e di Fagioli, l’uno positivo all’antidoping, l’altro sorpreso a scommettere su siti illegali, la Juventus è attualmente seconda in classifica e, soprattutto, in posizione ottimale in ottica Champions League.

Perché, come ama ripetere Massimiliano Allegri, è quello il vero obiettivo della Juventus. Nonostante le inaspettate squalifiche e gli immancabili infortuni, il gruppo ha dimostrato di tenere. Ma la stagione è lunga e anche se non vi sono gli impegni europei Allegri ha smarrito, in poche settimane, un titolare ed un quasi titolare del suo centrocampo che dovranno, se possibile, essere rimpiazzati. Gennaio può essere l’occasione giusta per rinforzare l’organico ma occorre prestare la massima attenzione alla concorrenza.

Occhio Juventus al Manchester United

Il centrocampo rappresenta, al momento, il settore che più necessita di un nuovo ingresso, ma Giuntoli monitorizza anche difensori, esterni nonché qualche attaccante.

Nella lista del responsabile dell’area tecnica bianconera figura anche il nome di un esterno destro brasiliano: Vanderson de Oliveira Campos, per tutti semplicemente Vanderson. Classe 2001, il difensore del Monaco è stato monitorato in un recente passato anche dalla Juventus. Radio Mercato ci informa come, in questi giorni, il Manchester United avrebbe buttato gli occhi sull’esterno brasiliano.

I Reds, in realtà, vorrebbero chiudere con i biancorossi monegaschi un doppio affare dal momento che sono interessati anche a Fofana. Ma lo storico club inglese vuole accaparrarsi soprattutto il forte esterno brasiliano ritenuto, da numerosi addetti ai lavori, il più forte giovane esterno destro d’Europa. Non è un caso, infatti, che anche il Real Madrid lo stia seguendo con attenzione.

Conoscendo poi come sia cara la bottega del Monaco, l’obiettivo Vanderson rappresenta un profilo difficilmente raggiungibile, al momento, per la Juventus. Il Manchester United, nella sua spasmodica volontà di ritornare grande, non bada a spese ed allo stesso Real Madrid non mancano certo le disponibilità economiche per sbaragliare qualsivoglia concorrenza. La Juventus, per il momento, osserva da lontano. In attesa di tempi migliori.