Djalo bianconero, Inter beffata: contratto fino al 2024

Djalo bianconero, Inter beffata così come anche la Juventus: dall’Inghilterra pronti all’assalto del giocatore che va in scadenza di contratto

Il calciomercato non si ferma mai e la Juventus ovviamente, come al solito, è sempre al centro di molte voci. Un club così importante come quello bianconero attira, sempre, le attenzioni di tutti.

Sappiamo bene che al momento la priorità di Giuntoli è quella di regalare a Massimiliano Allegri, nel prossimo mese di gennaio, almeno un centrocampista da poter impiegare in maniera immediata dopo il doppio forfait per svariati motivi di Pogba e Fagioli. Due elementi che hanno chiuso in anticipo la propria stagione e che non saranno, quindi, a disposizione. Ma c’è dell’altro, ovviamente, perché non si pensa solamente a quello che si deve fare nell’immediato, ma si inizia anche a programmare la prossima stagione. E da un poco di tempo gira un nome di un difensore del Lille che sta facendo davvero bene.

Djalo bianconero, lo prende il Newcastle

Il nome è quello di Tiago Djalo, un difensore adesso fermo ai box per infortunio, che però fin quando è stato in campo ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Su di lui si sarebbero mosse – o per meglio dire hanno mostrato un certo interesse – sia la Juventus che l’Inter. Ma secondo le informazioni riportate da 90min.com, ci sarebbe il Newcastle, forte, sul giocatore.

I bianconeri d’Oltremanica stanno valutando se anticipare il colpo a gennaio o magari prenderlo alla fine di questa stagione a parametro zero, visto che parliamo di un giocatore che ha un contratto in scadenza e che quasi sicuramente non verrà rinnovato. La forza economiche del club che in panchina è guidato da Howe la conosciamo tutti. Per questo motivo qualora il Newcastle si dovesse muovere con forza di possibilità per le altre ce ne sarebbero poche.