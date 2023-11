Doppia sconfitta a tavolino e 31 giornate di squalifica: ora è UFFICIALE

Altro weekend pieno zeppo di emozioni, con tante partite in calendario pronte a entusiasmare i tifosi delle varie squadre.

La Juventus scenderà in campo fra poco per il suo turno di campionato che la vedrà opposta al Cagliari di Claudio Ranieri. Una partita da vincere a tutti i costi per continuare a rimanere nelle zone alte della graduatoria. Tifosi che senz’altro si incolleranno allo schermo per vedere i propri beniamini.

Il calcio è lo sport più seguito in Italia, con tanti campionati che riescono ad appassionare migliaia e migliaia di supporters. Ormai in tanti guardano con attenzione anche i tornei che si giocano oltre confine, pieni di campioni.

In Eccellenza ligure tanto lavoro per il giudice sportivo

In questo fine settimana ovviamente non scendono in campo solamente i professionisti ma anche tutti quei dilettanti che con grande passione si dedicano al calcio, pur non essendo la loro professione principale. Non mancano in questi campionati episodi singolari e c’è tanto lavoro da fare per i giudici sportivi.

Nel campionato di Eccellenza ligure ad esempio è stata presa una decisione importante in merito alla partita tra Serra Riccò e Busalla Calcio, come si legge su “Genova24.it”. Ad entrambe le società è stato inflitto un punto di penalizzazione, oltre a delle sanzioni economiche. Ma il giudice sportivo non è stato clemente nemmeno con i calciatori coinvolti nel burrascoso finale di gara, valida per la nona giornata del torneo. In totale ben 31 giornate di squalifica comminate dopo i rossi inflitti dal direttore di gara. Senz’altro una pagina da cancellare per entrambe le squadre.