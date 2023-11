Futuro deciso, addio a gennaio e assalto Juventus

Futuro deciso, addio a gennaio ormai certo e la Juventus è pronta all’assalto. Lo liberano subito visto lo scarso impiego

Lo liberano subito. Il tecnico lo vede poco e secondo quanto scritto da footballinsider avrebbe fatto capire che non ci sarebbe nessun problema qualora il club lo volesse cedere. E siccome la Juve ha bisogno di un centrocampista, non è messo in discussione il fatto che possa essere realisticamente lui l’innesto per la prossima sessione di mercato.

Anche perché si è parlato anche di un incontro già avuto tra le parti alla Continassa, come una sorta di visita per anticipare quello che sarà nella seconda parte di stagione. Ecco perché Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham sembra essere proprio il profilo che Allegri avrà a disposizione da gennaio in poi. Di dubbi ormai sulla questione non ce ne stanno più, e in questo senso parliamo di quello che ha deciso il Tottenham: con il contratto in scadenza anche nell’estate del 2025 inutile pensare di tirarla troppo per le lunghe. Gli Spurs si potrebbero accontentare anche di un ritorno economico inferiore rispetto a quello che forse vale il cartellino del giocatore pur di non perderlo poi a parametro zero. E Giuntoli è pronto a chiudere l’affare.