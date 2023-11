Niente Arabia Saudita: ha scelto la Juventus, pazzo ritorno

Niente Arabia Saudita, ha scelto la Juventus che pensa seriamente al colpo che si potrebbe concretizzare a gennaio o anche la prossima estate

Non ha intenzione a quanto pare di andare a giocare in Arabia Saudita. Per quella che al momento sembra una pensione anticipata c’è sempre tempo e modo. E allora ecco che la Juventus rimane prepotentemente in corsa. Perché è la squadra che, sottolineano dalla Spagna, lo ha cercato con maggiore interesse la scorsa estate.

Un amore che i bianconeri hanno per Rodrigo De Paul che ormai non si può nascondere. La Juve lo voleva quando era all’Udinese e quel pallino dalle parti della Continassa non lo hanno mai perso. A gennaio ci potrebbe essere un tentativo importante, vista la necessità che ha Allegri di avere almeno un centrocampista, ma se il colpo dovesse fallire in inverno, Giuntoli ci riproverà anche la prossima estate, si legge sulle colonne di Todofichajes.com. E l’Atletico? I Colchoneros stanno pensando seriamente di cedere un giocatore che lo scorso anno ha avuto degli screzi con Simeone. Sì, vedute diverse che hanno portato anche a dire che la cessione lo scorso anno fosse imminente. Poi tutto si è risolto anche se qualche scoria evidentemente è rimasta. E siccome il Cholo ha prolungato in maniera ufficiale fino al 2027, il club una decisione l’ha presa. L’addio si avvicina. E la Juve guarda con estremo interesse alla situazione.