Pagato 38 milioni di euro: Juventus in formato gigante, regalo Blues

By

Lo hanno pagato 38 milioni di euro ma al momento continua a non convincere. La Juventus pronta al ritorno di fiamma per il gigante in difesa

Se ne è discusso davvero tanto due estate fa di un suo possibile arrivo alla corte di Massimiliano Allegri. A dire il vero, ad un certo punto, sembrava pure un’operazione quasi fatta. Poi le cose sono andate in maniera diversa, con l’inserimento del Chelsea.

Benoit Badiashile, difensore centrale che i Blues hanno preso dal Monaco per 38 milioni di euro, è stato accostato con molta insistenza alla Vecchia Signora che probabilmente più di un sondaggio prima dell’assalto inglese lo ha fatto. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e che sono riportate da Todofichajes.com, Giuntoli ci potrebbe nuovamente provare la prossima estate, anche perché fino al momento in stagione Badiashile ha giocato solamente 61minuti, non convincendo nessuno.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Badiashile

Non c’è al momento una trattativa vera e propria, ma solamente un’indiscrezione che solamente il tempo potrà confermare. Di certo alla Juventus un giocatore del genere piace: può giocare tranquillamente in una difesa a tre e visto quello che sembra un addio quasi scontato di Alex Sandro alla fine di questa annata, se davvero ci fosse una possibilità di prendere Badiashile, siamo certi che Giuntoli non se la farebbe sfuggire.

Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi, con la sensazione che i bianconeri abbiano tutta l’intenzione di alzare il livello dei propri innesti.