Vlahovic-Juventus, idillio finito: lo prendono dopo due anni

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande discussione nella tifoseria bianconera.

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso il nuovo anno e con il mese di gennaio si torna inevitabilmente a parlare di più di trasferimenti. Con i bianconeri che nella sessione invernale sono attesi come protagonisti, considerando che mister Allegri attende rinforzi.

Finora la sua squadra se l’è cavata in modo egregio visto che, seppur tra mille difficoltà, la Juventus ha raccolto tanti risultati positivi. Tant’è che è nelle primissime posizioni di graduatoria e spera di potersi inserire nella lotta per lo scudetto. Sognare in grande è nel dna del club, i tifosi ovviamente vogliono tornare a fare festa al più presto. Ed è anche per questo che la società è pronta a fare qualche innesto a campionato in corso, offrendo più alternative al suo allenatore.

Juventus, l’Arsenal continua a osservare Vlahovic per l’estate

Le prossime sessioni di calciomercato saranno decisamente intense per la Juventus. Destinata a fare qualche ritocco nel prossimo mese di gennaio per poi fare degli sforzi importanti in estate, magari con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca.

Certo è che il club dovrà essere bravo anche a tenersi stretti i propri gioielli. O a cederli a peso d’oro, qualora arrivasse dunque una offerta alla quale sarebbe complicato dire di no. “TodoFichajes” continua a sottolineare come l’Arsenal stia continuando a monitorare con attenzione Dusan Vlahovic. Che in questa prima parte della stagione ha segnato gol pesanti e ora sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Il suo contratto scade nel 2026 e considerando il suo valore di mercato di 70 milioni di euro i Gunners dovranno mettere sul piatto una somma consistente se vorranno ottenere il sì del club torinese.