Blitz allo stadio, la Juventus ha detto basta: svelato il colpo Scudetto

L’obiettivo per il centrocampo non cambia. Nel vortice convulso di illazioni che rilanciano infiniti nomi l’unico vero è il suo. Di chi?

Dopo una stagione complicata come quella passata, dove in casa Juventus è accaduto di tutto, alla Continassa speravano davvero di aver pagato dazio alla cattiva sorte. Invece no.

Le squalifiche di Paul Pogba, trovato positivo all’esame antidoping e Nicolò Fagioli, reo di aver scommesso su siti illegali, hanno provocato ulteriori problematiche cui occorrerà, forse, porre rimedio. Il campo sembra non risentire di queste ulteriori complicazioni ma sia Allegri che Giuntoli ritengono che qualcosa occorrerà fare durante la sessione di mercato invernale che avrà il suo inizio il primo giorno del nuovo anno: 1° gennaio 2024.

Due giocatori persi per l’intera stagione e, per giunta, entrambi centrocampisti. Contro il Cagliari Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare anche a Rabiot, fuori per squalifica. Ecco quindi che basta poco per far entrare in piena emergenza il reparto mediano. Per tale motivo Giuntoli cercherà in tutti i modi di arricchire la rosa bianconera con un nuovo innesto a centrocampo.

I nomi che vengono affiancati alla Juventus sono i più diversi. Vi sono ipotesi possibili, ma soltanto per la prossima sessione di mercato, quella estiva per intenderci, come Khéphren Thuram affiancate a nomi che per caratteristiche tecniche, età e costi possono essere interessanti per la prossima sessione invernale. In realtà un obiettivo possibile ha un nome che da tempo è in testa a Giuntoli: Lazar Samardzic.

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, classe 2002, l’estate scorsa sembrava già avere addosso la maglia nerazzurra dell’Inter, salvo poi vedere sfumare clamorosamente l’affare tra i due club.

Da allora Giuntoli ha sempre attenzionato gli sviluppi di mercato riguardanti il centrocampista tedesco naturalizzato serbo. Profilo giovane, già inserito nel massimo campionato italiano, Samardzic ha tutto per essere considerato un possibile, grande acquisto. Anche il prezzo. AJG News, insider di mercato, sull’ipotesi Juventus-Samardzic ci fa sapere come: “la Juventus, nonostante le richieste alte dei friulani, continua a seguire Lazar Samardzic. Anche oggi, osservatori bianconeri per Udinese-Atalanta. Previsti altri contatti tra Juve e Udinese nelle prossime due settimane di pausa nazionale “.

Altra conferma quindi di come la Juventus non molli la presa sul giovane talento in forza all’Udinese. Contro il Milan il centrocampista serbo ha disputato una buonissima gara ma la sensazione che le sue prestazioni lasciano filtrare è che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Esattamente la convinzione di Giuntoli. Per questo non intende lasciare nulla di intentato per tentare di portare Lazar Samardzic sotto la Mole.