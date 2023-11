Il via libera è arrivato: bomba Juve, ecco l’erede di Pogba

La Juventus sfrutta il passo indietro del Newcastle e va all’assalto del centrocampista della Premier League

Il calciomercato invernale si avvicina e la Juventus ha in serbo diverse mosse che potrebbero accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Prosegue la ricerca di Cristiano Giuntoli al centrocampista che da gennaio rimpiazzerà Nicolò Fagioli. La lista dei bianconeri è davvero lunga e negli ultimi mesi sono venuti fuori svariati nomi. Alcuni sono delle vere e proprie suggestioni, come Khephren Thuram. Altri sono profili in cerca di una nuova parentesi e vogliosi di cambiare. E’ il caso di Hojbjerg del Tottenham, così come di Thomas Partey dell’Arsenal. Nelle ultime settimane, però, il nome che più sta prendendo terreno nelle gerarchie di Giuntoli è quello Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese guidata da Southgate. Sull’ex Leeds c’è una forte concorrenza, soprattuto dalla Premier League. Dall’Inghilterra, però, arrivano notizie su un possibile dietrofront del Newcastle che apparecchierebbe la tavola per l’assalto decisivo dei bianconeri.

Juventus, il Newcastle si tira fuori: via libera per Kalvin Phillips

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘Inews‘, il Newcastle sarebbe intenzionato a farsi da parte per Kalvin Phillips.

Il centrocampista britannico è uno dei nomi in cima alla lista della Juventus per rinforzare il reparto e in ottica gennaio i bianconeri starebbero cercando di trovare un’intesa col Manchester City. La principale rivale della Juve nella corsa all’ex Leeds è proprio il Newcastle. Qualora si facesse da parte lascerebbe campo libero a Cristiano Giuntoli per l’assalto finale. Come riporta il quotidiano britannico, le Magpies sarebbero intenzionate a riportare in Premier League l’ex Wolverhampton Ruben Neves. Il 26enne portoghese in estate si è trasferito in Arabia Saudita ma non è escluso che possa far presto ritorno in Europa. Neves attualmente veste la maglia dell’Al-Hilal, club di proprietà del fondo Pif, lo stesso del Newcastle che potrebbe sfruttare la situazione per rinforzare il centrocampo con un profilo navigato e abituato al calcio inglese.