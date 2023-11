Juventus beffata dal grande ex: colpo in corsia, ribaltone UFFICIALE

La Juventus viene beffata da un grande ex: il giocatore svela il retroscena

Il calciomercato di gennaio potrebbe riportare a galla anche vecchi obiettivi per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Uno di questi potrebbe essere Sacha Boey. Il terzino destro sta continuando a stupire nel campionato turco ma anche in Champions League sta riuscendo a mostrare colpi importanti. L’anno scorso ha conquistato il titolo di campione di Turchia insieme a Icardi, Mertens, Torreira e si è guadagnato le attenzioni anche della Juventus. Giuntoli continua a tenerlo in considerazione, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2025.

Juventus, Sacha Boey svela il retroscena: “Mi ha cercato il Marsiglia”. Beffa dell’ex bianconero

Sacha Boey è uno dei terzini seguiti ormai da tempo dalla Juventus e certamente tra i più quotati. Il classe 2000 francese è un pilastro del Galatasaray ma il suo futuro è ancora incerto.

Già in estate la Vecchia Signora lo ha monitorato per diverso tempo, senza mai arrivare a un punto decisivo per affondare il colpo. Il 23enne scuola Rennes ha un contratto col club turco fino a giugno 2025 e le tante richieste di mercato potrebbero convincerlo a provare una nuova esperienza. L’Italia può sicuramente attirare Boey ma le richieste arrivano anche dalla Premier e dalla Francia. Lo stesso Sacha Boey ha chiarito il suo futuro, rivelando un retroscena di mercato che lo riguarda, come riportato da Le Media Carré: “L’Olympique Marsiglia era interessato a me. Non so dirvi come e perché ma c’era qualcosa di avviato col Marsiglia”. Il dettaglio è che il presidente dell’Olympique Marsiglia è Pablo Longoria, nonché ex calciatore della Juventus. Di fatto, quindi, i bianconeri potrebbero essere beffati sul mercato da un ex Juve. Il club francese, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso giocatore, ha seguito concretamente Sacha Boey e potrebbe tornare su di lui magari già da gennaio.