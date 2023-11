Coniglio dal cilindro Allegri: la firma sorprende tutti

Allegri ha trovato un nuovo titolare. In una Juventus in emergenza nel reparto difensivo Massimiliano Allegri si è affidato al suo scudiero.

Non si può prevedere come andrà a finire la stagione della Juventus, ma in questa prima fase dell’annata 2023-2024 è indubbio come Massimiliano Allegri si stia togliendo parecchi sassolini dalla scarpa.

La sua Juventus si sta dimostrando, finora, la rivale più credibile dell’Inter, ovvero della formazione più accreditata alla vittoria finale. Nonostante un mercato estivo pressoché inesistente e nonostante la perdita di due pedine del centrocampo, Pogba e Fagioli, che ha ulteriormente impoverito la rosa. La sua Juventus è comunque lì, davanti ai campioni d’Italia del Napoli e al Milan, dominatore del mercato estivo insieme ai nerazzurri.

Le polemiche che attengono al gioco latente, alle vittorie di corto muso non toccano il tecnico livornese. Mai come quest’anno, infatti, è vitale l’obiettivo da raggiungere: un posto valido per la prossima Champions League. Per Allegri conta soltanto incamerare punti e staccare la concorrenza. In questa prima fase della stagione per il tecnico toscano anche la soddisfazione di vedere la crescita di giocatori che lui stesso ha cresciuto giorno dopo giorno, anno dopo anno. Come Daniele Rugani.

Allegri ha trovato un nuovo titolare

Milan, Verona, Fiorentina, Cagliari. Questo il poker calato da Daniele Rugani nelle ultime settimane. Gare in cui Allegri lo ha schierato da titolare e dove la Juventus ha lasciato inviolata la sua porta.

La vittoria contro il Cagliari di Claudio Ranieri porta in calce anche la sua firma. Suo infatti, il secondo gol della Juventus, dopo il vantaggio siglato da Bremer. Mai, come nel caso di Rugani, si può dire come il tempo sia galantuomo. Otto anni di Juve sembravano non essere stati ancora sufficienti a dimostrare di meritare di indossare una maglia tanto pesante.

Forse mai, come in questo periodo, Daniele Rugani si è sentito veramente calato nel progetto bianconero. Al 100%. Il difensore di Lucca potrebbe ben presto vedere i frutti di questo suo momento. Il centrale bianconero ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e Giuntoli lo intende prolungare. Il procuratore del giocatore, Davide Torchia, è in costante contatto con il direttore dell’area tecnica bianconera. Un chiaro segnale.

Sembrano pertanto esserci tutte le condizioni per vedere ancora per anni Daniele Rugani con la maglia della Juventus. Per lungo tempo ha avuto davanti colossi come Barzagli, Bonucci e Chiellini. Ora è arrivato il suo tempo. Ed il tempo è galantuomo. Sempre.