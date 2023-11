Mr 60 milioni per l’erede: lo regalano gratis alla Juve

Il calciomercato sta per entrare nel vivo anche per la Juventus, del resto il mese di gennaio non è lontano.

Ancora qualche settimana e poi si riapriranno ufficialmente i trasferimenti. Con i bianconeri che non resteranno certo a guardare, visto che Allegri ha la necessità di accogliere nella sua rosa delle nuove pedine. Specialmente in mezzo al campo dove la coperta è davvero corta.

Ci sono grandi ambizioni in casa Juventus. Questo inizio di stagione sta dando delle grandi soddisfazioni alla tifoseria, visti i tanti risultati utili conquistati. Ci sono dunque tutte le carte in regola per riuscire a centrare quello che è l’obiettivo minimo stagionale. Vale a dire la conquista di quel posto nella prossima Champions League che è troppo importante anche per motivi di bilancio. Il sogno scudetto per ora rimane nel cassetto, ma non troppo. Molto dipenderà da quello che succederà nella prossima sessione di mercato.

Juventus, Zubimendi all’Arsenal “libera” Partey

Come detto la Juventus ha la necessità di essere protagonista già a gennaio, perché Allegri a centrocampo ha poche alternative. Dunque bisognerà per forza di cose riuscire a trovare innesti in quella zona del campo, magari sfruttando le occasioni che si verranno a creare. Tanti sono i nomi che sono stati accostati ai bianconeri tra cui quello di Thomas Partey dell’Arsenal.

Il giocatore ha intenzione di cambiare aria per trovare più spazio e i Gunners potrebbero accontentarlo, specie se andrà in porto l’operazione descritta da “Elnacional.cat”. Secondo il portale infatti l’Arsenal è pronto a soffiare al Barcellona un centrocampista di spessore come Martin Zubimendi pagando i 60 milioni di euro stipulati come clausola di riscatto, offrendo al giocatore un contratto super. Finora la Real Sociedad ha sempre respinto ogni offerta per il suo playmaker, ma è chiaro che l’Arsenal pagando la clausola non potrebbe opporsi al trasferimento.